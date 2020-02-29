شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: لقب الدوري بين شباب الأهلي والعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اقتنص الشارقة فوزاً صعباً 2-1 على ضيفه الوصل الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 20 دقيقة في الجولة 17 من دوري الخليج العربي.

وأبقى الشارقة بهذا الفوز على آماله في المنافسة مع رفع رصيده إلى 31 نقطة، في حين تابع الوصل مسلسل تراجعه بعد سقوطه قبل أيام أمام العين في الكأس.

ومن مفارقات المباراة أن الشارقة سجل هدفين سريعين وتقدم بالنتيجة 2- صفر خلال ربع الساعة الأولى ولم يوفق في رفع الغلة، ولكن نجح «الإمبراطور» في إحراج«الملك» في آخر 10 دقائق رغم طرد جناحه علي صالح، حيث سجل هدف تقليص الفارق قبل 5 دقائق من النهاية وكاد يحرج أصحاب الأرض بعد الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة التي شهدت تحول الاطمئنان الشرقاوي للنتيجة إلى قلق وترقب انتظاراً لصافرة النهاية التي نزلت برداً وسلاماً على جمهور الملك الذي كان مطمئنا طيلة زمن اللقاء ولكن تسرب له الخوف على النتيجة في الدقائق الأخيرة خصوصا بعد هدف التعادل الوصلاوي الملغى بقرار تقنية ال «فار».

من أبرز مكاسب الشارقة في المباراة استمرار تألق منديز وعودة إيجور إلى استعراض مهاراته الفنية العالية وتشكيل ثنائية ابناء السامبا مع كايو لوكاس اضافة إلى الظهور الجيد للبرازيلي المقيم لوان بيريرا.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بعد المباراة: الحمد لله على النتيجة، فقد كانت مباراة صعبة بالفعل كما توقعنا، كانت بداية فريق الشارقة جيدة وسجلنا هدفين وكنا نتمنى ان يحافظ الفريق على التركيز ولكن ماحدث من تراجع شيء طبيعي واي فريق يسجل مبكراً ويطرد من الفريق المنافس لاعب غالباً ما يصاب بحالة من الاسترخاء ويفقد التركيز وهذا يحدث لكل الفرق ويتحدث عنه كل المدربين.

وأوضح العنبري: عندما شعرنا بأن فريق الوصل أصبح يشكل خطورة علينا وسجل هدف تقليص الفارق قمنا بإشراك لاعب وسط وهو محمد الشحي لأجل المحافظة على توازن الفريق والخروج بنتيجة المباراة.

وعن عودة إيجور كورنادو قال «نحن في حاجة كبيرة إلى عودة إيجور بأسرع وقت ولكن صعوبة وضغط المباريات لم تتح لنا فرصة اشراكه لزمن اطول وسيكون متواجداً معنا في كل المباريات حتى يعود إلى التشكيلة الأساسية».

خارطة المنافسة

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وبالنسبة للمنافسة على بطولة الدوري قال العنبري «أعتقد أن الفريقين المنافسين على بطولة الدوري هما شباب الأهلي والعين، أما فرق الجزيرة والشارقة والنصر والوحدة فستكون ضمن المنافسين، وأعتقد أن وجود ستة فرق في المنافسة أمر طيب وجيد لكرة الإمارات، والاستمرار في المنافسة يعتبر امراً ايجابياً ونتمنى ان نواصل في المنافسة».

وحول الدفع بالمهاجم المقيم محمد المربوعي بديلا لمحمد خلفان المهاجم الأساسي للفريق قال العنبري «في الوقت الراهن نتبع اسلوب التدوير للمحافظة على وجود جميع اللاعبين في فورمة المباريات وخلفان بذل مجهوداً كبيراً في الفترة الماضية وفضلنا منحه الراحة لأننا سنشركه في مباراتنا الآسيوية القادمة مع الدحيل».

من جهته، قال مساعد مدرب الوصل توني بيتريا الذي حل بديلاً لمواطنه الروماني لورينت ريجيكامب الذي تابع المباراة من المقصورة بسبب العقوبة المفروضة عليه بعد طرده في المباراة السابقة «لقد كنا جيدين خلال المباراة وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بالعودة إلى المباراة وكنا قريبين من تعديل النتيجة في ربع الساعة الأخيرة من اللقاء».

وتابع «رغم النقص العددي فقد كان في الإمكان افضل مما كان وبالفعل سجلنا التعادل ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل وبعد العودة إلى تقنية الفار».وقال «نحتاج إلى تدعيم التنظيم الدفاعي بصورة اكبر لمعالجة كل النواحي السلبية ومن بينها استقبال الأهداف المبكرة».

نحو الأفضل

ومن جانبه اعرب إيجور كورنادو نجم الشارقة عن سعادته بالعودة وقال «للمرة الثانية اشارك بعد التماثل للشفاء فقد لعبت 14 دقيقة في مباراتنا السابقة امام اتحاد كلباء واليوم حوالي 20 دقيقة وأشعر بأني في كل مباراة اكون افضل وأشكر الجهازين الطبي والفني على البرنامج الإعدادي والتدرج بي في العودة إلى المباريات».

وعن المنافسة قال «بلاشك تعتبر صعبة ونحن نتأخر عن الفريق المتصدر بفارق كبير وبطبيعة الحال سنعمل على مواصلة العطاء بصورة جيدة خلال الفترة القادمة ونطمح إلى تقديم كل ما عندنا لأجل تحقيق افضل النتائج وطالما ان النقاط في الملعب ولم يحسم شيء بعد يبقى كل شيء جائز ووارد في كرة القدم».

وعن مردوده بعد العودة قال: راض عن نفسي وعما اقدمه بعد العودة من الإصابة حيث كنت متوقفاً عن اللعب لأكثر من شهرين وأبذل جهوداً كبيرة لأجل العودة إلى التشكيلة الأساسية واللعب من البداية.

وعن اهتزاز مستوى الفريق في الجزء الأخير من مباراة الوصل قال «لقد سجلنا هدفين في أول ربع ساعة وكان بالإمكان رفع الغلة، لقد كان الشارقة مسيطراً على مجريات اللعب ولكن بعد طرد لاعب من فريق الوصل كان هناك شيء من التراخي من لاعبي الشارقة وهذا امر طبيعي في الكرة ولكن علينا ان نتعامل مع الكرة على انها 90 دقيقة وتحتاج إلى مضاعفة التركيز الذهني». وحول المنافسة قال «هناك خمسة أو ستة فرق في المنافسة على الدوري ونحن واحد منها ولكن شباب الأهلي يحلق بفارق كبير وعلينا ان ننتظر ما تسفر عنه المباريات في الفترة القادمة».