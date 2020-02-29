شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتحدى الرياح ويعود من حتا بفوز تثبيت الوصافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

حافظ العين على اكتساحه الهجومي في المباريات الأخيرة بعدما فاز على حتا 3-0 في استاد حمدان بن راشد في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ليُبقي على مطاردته لشباب الأهلي المتصدر، في حين بقي «الإعصار» في دائرة خطر السقوط.

وسجل العين 22 هدفاً في آخر 6 مباريات في مسابقتي الدوري والكأس، بواقع 3.7 هدف في المباراة الواحدة، وكانت أكبر نتائجه فوزه على الوصل 6-5 في الكأس و5-0 في الدوري، كما فاز على خورفكان 3-0، وحتا 3-0، واتحاد كلباء 4-1، في حين تعادل مع الشارقة 1-1.

وقد واصل حتا سلسلة النتائج المتواضعة وبقي عند 12 نقطة وفي المركز الثاني عشر قبل مباريات، أمس. وقدم حتا مباراة جيدة في الشوط الأول، لكنه لم يستطع الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف في الحصة الثانية ليتلقى ثلاثية في ظل تساؤل مطروح كيف ل«ملك الاستحواذ» أن يبقى في دوري المحترفين ونتائجه لا ترقى به إلى مركز آمن؟

ويبدو اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا غير قلق على مستقبله مع النادي، في ظل النتائج المتراجعة، وقال إنه سيحترم قرار النادي بالاستغناء عن خدماته في حال تم اتخاذ هذا القرار؛ لأنه مدرب ويدرك جيداً أن هذا الشيء قد يحدث في أي وقت، لكنه ما زال مؤمناً بأفكاره.

وقال إنه سيجتهد للبحث عن الأفضل في المباريات المقبلة أمام الفرق المنافسة على البقاء؛ لأن الخسارة كانت أمام العين الساعي إلى المنافسة على الصدارة.

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واعترف كونتيس بأن النتيجة صعبة؛ لأنها خسارة بثلاثة أهداف على الرغم من أن فريقه كان يمكن أن يقتل المباراة أمام العين لو نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول أمام المرمى، قبل أن تتحول الأمور إلى مصلحة العين في الشوط الثاني.

لقاء صعب

من جانبه أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، أن مهمة فريقه أمام حتا لم تكن سهلة، وقال: «الأداء تأثر بقوة الرياح، إضافة للبداية الجيدة التي ظهر عليها المنافس، واستعدنا تركيزنا بعد التسديدة القوية على مرمانا والتي تصدى لها القائم».

وأضاف: «في الشوط الثاني تجاوزنا تحدي الرياح ولعبنا بأسلوبنا المعروف حتى تمكنا من تحقيق الفوز وحصدنا ثلاث نقاط مهمة، وندرك جيداً أننا مطالبون بالفوز وعدم التفريط في أي نقطة، للاستمرار في تحدي المنافسة على اللقب».

وتعليقاً على سؤال حول مشاكل فريقه الدفاعية، قال: «لا يمكن أن أتحدث عن مشاكل في خط الدفاع؛ لأننا نلعب بمبدأ منظومة الفريق الواحد والدفاع فعلياً يبدأ من الهجوم، والهجوم يبدأ من مركز حارس المرمى». وحول رأيه في حظوظ العين في المنافسة على اللقب، قال: «سنسعى إلى المنافسة على اللقب وينبغي علينا عدم خسارة أي نقطة، وننتظر تعثر شباب الأهلي، وإذا حدث ذلك سنعتلي الصدارة؛ الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً».

وحول أداء جمال معروف، قال: «المؤكد أنني سعيد جداً بأداء اللاعب جمال معروف؛ إذ كان ضمن الخيارات المتاحة للدخول في التشكيلة الأساسية دائماً، ولكنني أخبرته بأنه لا يحتاج 90 دقيقة كي يسجل، فقط 30 دقيقة كافية لإنجاز المهمة، فهو لاعب محترف، مثابر وجاهز دائماً للعب في القائمة الأساسية، وشخصياً أفضل هذا النوع من اللاعبين، وأود أن أهنئه؛ لأنه ساعد الفريق على الفوز وأهنئ كذلك جميع لاعبي فريقي لاحترامهم طموحات المنافس، وإظهار روح التحدي والقتال والجدية، وقد استحقوا الفوز وهدفنا هو المركز الأول لإسعاد جماهيرنا».