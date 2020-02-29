شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يستعيد الفوز والثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي لغة الفوز والثقة المفقودة بعدما حقق «الفرسان» فوزه الأول بعد خمس مباريات من دون فوز في كافة المسابقات، وجاء على حساب بني ياس بهدف دون رد من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 17 على استاد بني ياس بالشامخة.
ورفع «الفرسان» رصيده إلى 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن العين الثاني.
وقلص خورفكان حظوظ الجزيرة في المنافسة على اللقب بعد الفوز عليه 1-صفر في استاد محمد بن زايد.
وتوقف رصيد الجزيرة في المركز الرابع عند 30 نقطة، في حين بقي خورفكان في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
وكسب «النمور» ديربي الساحل الشرقي بفوز اتحاد كلباء على الفجيرة 1-صفر.
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