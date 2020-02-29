شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعبر الفجيرة ويكسب «الديربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استرد اتحاد كلباء لغة الانتصارات وأسعد جماهيره بالفوز المثير الذي انتزعه من جاره الفجيرة بهدف وحيد خلال اللقاء «الديربي» الذي جمعهما أمس على ملعب الأخير.
بهذا الفوز الذي يعد الخامس ل«النمور» في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة مبتعداً خطوة جيدة عن صراع المؤخرة، فيما ضاعفت الخسارة الجديدة من معاناة الفريق الفجراوي الذي لم يعرف طعم الانتصار خلال الجولات ال7 الأخيرة قابعاً في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة..
لم يمهل كلباء جاره الفجيرة أكثر من أربع دقائق فقط قبل أن يدك شباكه بهدف مباغت من قدم التوجولي مالابا مستفيداً من الكرة العرضية التي هيأها البرازيلي وأندرسون.
الهدف المبكر أعطى النمور الثقة والاطمئنان وجعل الفريق يحكم قبضته على سير المباراة لتعلن الدقيقة 14 عن ركلة جزاء ارتكبها المدافع فهد سبيل مع ريكاردو جوميز مهاجم الرأس الأخضر تصدى لها الأخير لكنه سددها خارجاً.
في المقابل، الفجيرة لم يكن له حضور يذكر في الشوط الأول واكتفى ببعض المحاولات الخجولة، بعكس الشوط الثاني الذي عاد فيه «الذئاب» بقوة عبر الدفع بكل الأوراق الهجومية بقيادة الغاني أسانتي وأولابي بحثاً عن التعادل والعودة للمباراة بعكس كلباء الذي تراجع أداؤه عما كان عليه في الحصة الأولى ومال لاعبوه للانكماش غير المبرر في المنطقة الخلفية، ما أتاح للفجيرة المساحة لتهديد المرمى بأكثر من كرة تعامل معها الدفاع الكلباوي بصرامة ومن خلفه الحارس جمال السراح.
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