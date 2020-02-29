شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأسر الرياضية السنوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة الشارقة مهرجان الأسر الرياضية السنوي للكليات، على ملاعب الصالات الرياضية بالمجمع الرياضي في الجامعة، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

شاركت في المهرجان الفرق الرياضية التي تمثل كليات الجامعة، بجانب فرعي الجامعة بمدينتي الذيد وخورفكان، فضلاً عن مشاركة مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب. وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التنافسية في الألعاب الفرقية مثل: كرة القدم والسلة والطائرة،والألعاب الفردية .

حضر المهرجان الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب،وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

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