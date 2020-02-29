خورفكان يتجاوز الجزيرة في عقر داره

قاد الهدف الوحيد الذي سجله البرازيلي ريكاردينيو منذ الشوط الأول فريقه خورفكان للتفوق على مضيفه الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد وبحضور 4078 متفرجاً.

استغل البرازيلي ريكاردو مينديز «ريكاردينيو» إحدى الهجمات المنظمة لخورفكان ليسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الضيوف (36) من تسديدة زاحفة على يسار الحارس علي خصيف، ليلحق به أول خسارة في تاريخه في عصر المحترفين.

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وحقق نسور خورفكان انتصاراً مهماً ومستحقاً بعدما قدموا مباراة منظمة ليرفع الفريق رصيده الى 12 نقطة أعطته أمل المنافسة للخروج من قاع الهبوط، بينما كانت الخسارة قاسية على الجزيرة الذي ظل برصيده 30 نقطة في المركز الرابع وباتت حظوظه ضعيفة في اللحاق بالصدارة.

بعد العودة من غرفة الملابس تحرك أصحاب الملعب كثيرا بحثاً عن هدف التعديل وظهر البرازيلي كينو بشكل أفضل بعد ان تخلص من سلبيته في الشوط الأول ولكن التنظيم الدفاعي كان جيداً في خورفكان الذي اعتمد على شن الهجمات المرتدة والتي أهدر من خلالها البرازيلي دودو فرصة توسيع الفارق بعد انفراد تام بمرمى علي خصيف حيث سدد الكرة اعلى المرمى بقليل.

فشلت كل محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل حتى عن طريق النيران الصديقة بواسطة المدافع احمد عيسى الذي عادت كرته من القائم لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بهدف نظيف.