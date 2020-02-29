الظفــرة يتجــاوز عجمــان بمهــارة بيــدرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

عزز الظفرة طموحاته الكبيرة بتحقيق أول إنجاز في تاريخه بالدوري عبر نيل أحد المراكز الأربعة الأولى بفوزه على عجمان 2-1 في مباراة كان بطلها البرازيلي جواو بيدرو الذي سجل هدفين ورفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 10 أهداف.

ورفع الظفرة رصيده إلى 29 نقطة وهو نفس رصيد الوحدة الخامس الذي يتفوق على «الفارس» بفارق المواجهات المباشرة فقط.

من جهته، بقي عجمان في المركز العاشر برصيد 18 نقطة وتعثر بعدما كان حقق نتيجتين لافتتين خارج ملعبه في آخر مباراتين بالفوز على النصر والتعادل مع الوصل.

وكان عجمان الطرف الأفضل، لكنه فشل في التسجيل سوى مرة واحدة، كما عانده «الفار» عندما ألغى له هدفين بداعي التسلل، وكانت تقنية الفيديو محقة في القرارين.

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ولعب الظفرة على المهارات الفردية للاعبيه، ولاسيما بيدرو الذي سجل هدف الفوز بطريقة رائعة وبعدما خدع مدافعين من «البرتقالي».

من جهته، قال الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة ف المؤتمر الصحفي بعد المباراة «أبارك للاعبي الظفرة هذا الفوز الصعب في توقيته، ولاسيما أننا لعبنا قبل أيام مباراة أمام الجزيرة في الكأس استمرت 120 دقيقة».

واعترف مدرب الظفرة بأن فريقه لم يقدم الأداء المقتع، حيث يملك أفضل من المستوى الذي ظهر عليه، لكن المهم أنه فاز ونال الثلاث نقاط رغم حالة الإجهاد التي عانى منها وغياب أربعة لاعبين عن صفوفه بينهم الأردني ياسين البخيت.

وعن المنافسة على مركز يؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، قال: لا أستطيع الوعد بأي شيء حالياً، لكن فريق الظفرة يستحق هذا الموسم أن يكافأ على المستوى الذي يقدمه.

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان إن من خسر المباراة هو الطرف الأفضل، معتبراً أن «الفار» لم يظلم فريقه عندما ألغى له هدفين.

وتابع الرمادي: « النتيجة غير عادلة،كنا الطرف الأفضل ولم نستحق الخسارة، نحن من صنعنا الفرص ولم نسجل سوى هدف، والظفرة أنهى اللقاء بخطأين من لاعبينا كان يمكن تلافيهما بسهولة».