مهرجان ناجح للدعم الرياضي بالمجد النموذجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية مجلس الشارقة للتعليم وبمشاركة 55 طالباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، نظمت مدرسة المجد النموذجية، مهرجان الدعم الرياضي والاجتماعي الموحد التابع لمدارس الأبطال الموحدة تحت شعار (أنت رفيقي) في تجربة تقام لأول مرة، ويهدف المهرجان إلى الارتقاء بدمج الطلاب من أصحاب الهمم مع أقرانهم في المجتمع المدرسي، وتحسين وتطوير التفاعل الاجتماعي، وخلق فرص التواصل الفاعل بينهم وبين زملائهم.

وجاءت فقرات المهرجان مشوقة وممتعة لجميع المشاركين منذ بدايته؛ وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة لخالد الحمادي مدير المدرسة؛ حيث رحب بالمشاركين وأشاد بدعم قيادتنا الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وبعدها قدمت أمل زيد المنسق العام للمهرجان شرحاً موجزاً عن أهداف المهرجان، ثم جاءت افتتاحية المهرجان بمحاضرة قصيرة عن أهمية الدمج في المجتمع المدرسي، وخاصة في الأنشطة الرياضية ألقاها جاسر المحاشي معلم التربية الخاصة بالمدرسة، ثم قام الطلاب بعد ذلك بممارسة الأنشطة الرياضية التي شملت مسابقات للتتابع في ألعاب القوى، وبعض المسابقات المعدلة، ومباريات في كرة القدم والسلة، وفي نهاية المهرجان قام خالد الحمادي مدير المدرسة إلى جانب سعاد الجنيبي نائب المدير، وأمل عيسى المنسق العام، بتكريم المدارس المشاركة، كما قام طلاب مدرسة المجد بتسليم الميداليات التذكارية إلى الطلاب المشاركين من أصحاب الهمم في لفتة لاقت استحسان كل من حضر المهرجان، وقدم الحمادي شكره إلى مجلس الشارقة للتعليم على رعايته ودعمه لهذا المهرجان، كما أثنى على جهود القائمين عليه.