بعد اعتماد فوز الأهلي بالقمة وخصم 6 نقاط بانسحابه.. عقوبة جديدة تهدد رئيس الزمالك "مستند"

عقوبة جديدة في طريقها للتطبيق من قبل لجنة الاضباط باتحاد الكرة على ريس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بسبب أحداث مباراة القمة أمام الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق الزمالك.

وكشف المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عن احتمالية توقيع عقوبة جديدة من اللجنة على رئيس نادي الزمالك، في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي، المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق الزمالك.

وقال بنداري في تصريحات لموقع "الوطن سبورت"، إنه في حالة تقديم مسؤولي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مذكرة بشأن تصريحات رئيس الزمالك وهجومه على اللجنة الخماسية بعد القرارات التي أصدرتها لجنه المسابقات بشأن مباراة القمة الأخيرة، فتنظر اللجنة تلك الشكوى وتوقع عقوبة عليه طبقاً لما تنص عليه اللائحة .

وتابع: "اللجنة سوف تعقد جلستها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الشكاوى التي قدمت للجنة مؤخرا".حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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ويترأس المستشار سيد حسن بنداري، لجنة الانضباط في موسم 2019 – 2020، بعد اختياره من قبل مسؤولي اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناءً على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.