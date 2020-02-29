بعد عقوبة الجبلاية.. قرار تربوي من الأهلي ضد كهربا

كتب: ضياء السقا

ذكر موقع "صدى البلد"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تجميد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى بعد سوء سلوكه في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأوضحت مصادر للموقع، أن قرار تجميد اللاعب جاء من جانب مجلس الإدارة ولا دخل للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بالأمر من قريب أو من بعيد.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بجهاز الكرة بالأهلي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن سبب استبعاد كهربا من مواجهة صن داونز ليس فنيا فقط ولكن صدر ضده قرار إيقاف من إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد أحداث السوبر ومشاركة اللاعب الواضحة في اشتعال الأحداث بين اللاعبين.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عاقبت كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم، بسبب ما بدر منه في لقاء السوبر.

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد استبعد 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز، على رأسهم كهربا، بجانب صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويستضيف نادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي،، في السادسة مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.