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ريال سوسييداد ثالثا مؤقتا في الدوري الإسباني

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


انتزع ريال سوسييداد المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من لكرة القدم.

وسجل الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

وهو الفوز الثالث على التوالي لريال سوسييداد والثالث عشر هذا الموسم فرغع رصيده إلى 43 نقطة فارتقى الى المركز الثالث بفارق الاهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية اللذين يلعبان الأحد، الأول أمام مضيفه إسبانيول، والثاني أمام ضيفه أوساسونا.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما تعرض لخسارته التاسعة هذا الموسم.

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وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات إيبار مع ليفانتي، وفالنسيا مع ريال بيتيس، وليغانيس مع ألافيس، وغرناطة مع سلتا فيغو.

ويلعب الأحد أيضا أتلتيك بلباو مع فياريال، وريال مايوركا مع خيتافي، وريال مدريد مع .

ملخص المباراة:

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