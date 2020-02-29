ليستر يواصل نتائجه المخيبة بسقوطه أمام نوريتش الأخير

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واصل ليستر سيتي مسلسل اهدار النقاط والنتائج المخيبة بسقوطه امام مضيفه نوريتش سيتي الأخير صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل الإيرلندي الشمالي جمال لويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لليستر في مبارياته الأربع الأخيرة الذي لم يذق فيها طعم الفوز، والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، ما افقده 16 نقطة كانت كفيلة بتواجده في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 50 نقطة في المركز الثالث.

وخاض ليستر المباراة في غياب نجمه وهدافه جايمي فاردي متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ نجم ارسنال برصيد 17 هدفا، بسبب إصابة في ربلة الساق.

ورفع نوريتش رصيده إلى 21 نقطة، بعد تحقيقه فوزه الأول بعد ثلاث خسارات وتعادل، لكنه ظل أخيرا.

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وألغى الحكم بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) هدفا لليستر سيتي سجله النيجيري كيليتشي إهياناتشو، للمسة يد خلال ترويضه للكرة قبل التسديد من خارج المنطقة (49).

وحقق لويس (22 عاما) ما عجز عنه سابقا في 26 مباراة سابقة، بتسجيله أول أهدافه في مشوراه في الدوري الإنكليزي، بعد تمريرة عرضية من ماكسميليان أرون، فروضها على صدره وسددها بيسراه بعيدا عن متناول حارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (70).

وتستكمل المرحلة السبت حيث يلعب برايتون مع كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع بيرنلي، ووست هام مع ساوثمبتون، وبورنموث مع تشلسي، واتفورد مع ليفربول، وتختتم الأحد بمباراتي إيفرتون مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام مع ولفرهامبتون.

وتأجلت مباراة أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد (السادس برصيد 40 نقطة) ومانشستر سيتي مع ارسنال (التاسع برصيد 37 نقطة)، لانشغال سيتي وشيفيلد بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزية.

ملخص المباراة: