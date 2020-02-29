هرتا برلين يعود من بعيد ويفرض التعادل على دوسلدورف

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عاد هرتا برلين من بعيد وفرض التعادل على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3-3 بعدما كان متخلفا بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وضرب فورتونا دوسلدورف بقوة في الشوط الأول وأنهاه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التركي كينان كارامان (6 و45+1) وإيريك ثومي (9)، لكن هرتا برلين رد بثلاثية في الشوط الثاني سجلها ثومي (64 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي ماتيوس كونيا (66) والمهاجم الدولي البولندي المعار من ميلان الإيطالي كريستوف بيونتيك (75 من ركلة جزاء).

ورفع هرتا برلين رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، وفورتونا دوسلدورف إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر.

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وتستكمل المرحلة السبت، فيلعب ماينتس مع بادربورن، واوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وبوروسيا دورتموند مع فرايبورغ، وهوفنهايم مع بايرن ميونيخ، وكولن مع شالكه، على أن تختتم الأحد بلقاءي أونيون برلين مع فولفسبورغ، ولايبزيغ مع باير ليفركوزن.

وتأجلت مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت بسبب خوض الأخير الجمعة مباراته ضد سالزبورغ النمسوي في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث حجز بطاقته إلى ثمن النهائي بتعادله 2-2 علما بأنه كان فاز 4-1 ذهابا الخميس الماضي.

ملخص المباراة: