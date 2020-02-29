هاتريك بينيديتو يعيد مرسيليا لسكة الانتصارات في الدوري الفرنسي

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أعاد الأرجنتيني داريو بينيديتو فريقه مرسيليا إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثلاثية "هاتريك" الفوز على مضيفه نيم 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحول بينيديتو تأخر فريقه بهدف للجزائري زين الدين فرحات (5) إلى فوز بثلاثية سجلها في الدقائق 10 و36 و68، قبل أن يقلص لوك دو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعوض الفريق المتوسطي بسرعة خسارته الأولى منذ أربعة أشهر التي مني بها في المرحلة الماضية أمام ضيفه نانت 1-3، وحصّن مركزه الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما تجمد رصيد نيم عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، في المنطقة الخطرة بعدما مني بخسارته الثانية على التوالي بعد اربعة انتصارات متتالية.

وافتتح نيم التسجيل بتسديدة من فرحات بيمناه في قلب المرمى (5)، ورد عليه بينيديتو سريعا من مسافة قريبة مستغلا تمريرة الغيني بونا سار (10).

وضاعف الارجنتيني النتيجة بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من ديمتري باييت (36).

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وأكمل بينيديتو الثلاثية في الدقيقة 68 بعد ركلة حرة نفذها باييت فاصطدمت بالحائط الدفاعي ووصلت إليه فسددها مباشرة في المرمى.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل البديل دو الهدف الثاني لأصحاب الأرض (90+2).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات باريس سان جرمان مع ديجون، ومونبلييه مع ستراسبورغ، واميان مع متز، وبريست مع انجيه، وتولوز مع رين، وموناكو مع ريتس.

وتختتم المرحلة الأحد بمباريات نانت مع ليل، وبوردو مع نيس، وليون مع سانت اتيان.

ملخص المباراة: