ديوكوفيتش يفلت من الخروج ويبلغ نهائي دورة دبي

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فلت الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الجمعة من الخروج من الدور نصف النهائي لدورة دبي الدولية في كرة المضرب، عندما أنقذ ثلاث كرات في المجموعة الثانية من مباراته ضد الفرنسي غايل مونفيس قبل أن يكسب الثالثة بسهولة ويبلغ المباراة النهائية.

وهو الفوز السابع عشر في 17 مباراة لديوكوفيتش أمام مونفيس، ليواصل مشواره نحو المباراة النهائية السادسة في دبي حيث يسعى الى اللقب الخامس بعد اعوام 2009 و2010 و2011 و2013.

كما هو الفوز السابع عشر لديوكوفيتش في 17 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم دون أي خسارة، ووضع بالتالي للرقم القياسي الشخصي في عدد الانتصارات المتتالية لمونفيس وأوقفها عند 12 فوزا وحرمه من النهائي الثالث على التوالي بعد تتويجه بلقبي دورتي مونبلييه الفرنسية وروتردام الهولندية هذا الشهر.

وقال ديوكوفيتش "كان إفلاتا (من الخروج) مذهلا. كان غايل يلعب بطريقة رائعة لم يسبق له اللعب مثلها".

وأضاف "كان من الصعب تخطيه. كان دفاعي جيدا، لكن ما فعله اليوم كان لا يصدق".

وبخصوص نقاط المباراة التي أنقذها، قال ديوكوفيتش "كنت آمل فقط أن يفقد إرسالاته الأولى، وهو ما فعله، وهذا أعطاني فرصة لكسب النقاط".

وتابع "أعرف أن غايل كان مصابا وكان من الممكن ألا يقدم أفضل ما لديه، ولكن حالما يكون بصحة جيدة، يجب الحذر".

وكان مونفيس في طريقه الى تحقيق فوزه الاول على ديوكوفيتش عندما كسب المجموعة الاولى بسهولة 6-2 وحصل على ثلاث كرات في الشوط الفاصل (6-3) من المجموعة الثانية التي فرض التعادل نفسه فيها 6-6، لكن الصربي نجح في إنقاذ الموقف بعدما أهدر الفرنسي الكرتين الأولى والثانية بخطأين مباشرين بكرتين خلفية وأمامية، قبل أن يهدر الثالثة بخطأ مزدوج.

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وكسب ديوكوفيتش الشوط الفاصل 10-8 والمجموعة الثانية التي استغرقت ساعة و19 دقيقة، ثم كسب المجموعة الثالثة 6-1 لينهي المباراة في صالحه في ساعتين و35 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في المباراة النهائية مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني ووصيف بطل النسخة الاخيرة والذي تغلب على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و6-3 في ساعة و21 دقيقة في أول مباراة بين اللاعبين.

وهو الفوز الثامن على التوالي لتسيتسيباس المتوّج بلقب دورة مرسيليا الفرنسية السبت الماضي.

وقال تسبتسيباس "صمدت طيلة المباراة ولم أواجه الكثير من الضغط وبقيت هادئا ولعبت بشكل جيد".

وكان تسيتسيباس بلغ نهائي دورة دبي العام الماضي وخسر امام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وعلّق ديوكوفيتش على لقائه تسيتسيباس في النهائي قائلا: "الحظوظ متساوية فعلا في المباراة النهائية، لقد فاز في ثماني مباريات متتالية منذ الأسبوع الماضي وتتويج في فرنسا (دورة مرسيليا). الأمر ليس سهلا، إنه جاهز نفسيا. أتمنى أن أتمكن من استعادة لياقتي بعد هذه المباراة هذه الماراتونية وأن أكون في أفضل حالاتي غدا لأنني أحتاج إلى البدء بشكل أفضل مما كنت عليه اليوم".

والتقى ديوكوفيتش وتسيتسيباس أربع مرات حتى الآن جميعها في دورات الماسترز للألف نقطة، وتقاسما الفوز حيث حسم اليوناني المباراة الاولى في ثمن نهائي دورة تورونتو عام 2018، ورد الصربي في نهائي دورة مدريد العام الماضي، قبل أن يتفوق تسيتسيباس في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية في العام ذاته، ورد الصربي في الدور ذاته لدورة باريس في 2019 أيضا.