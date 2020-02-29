شباب الأهلي يستعيد فارق النقاط الخمس مع العين

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استعاد شباب الأهلي المتصدر فارق النقاط الخمس مع وصيفه العين بفوزه الأول بعد اربع هزائم وتعادل في كافة المسابقات عندما تغلب على مضيفه بني ياس 1-صفر الجمعة في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وسجل أحمد خليل الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

ورفع شباب الاهلي رصيده في صدارة الترتيب الى 39 نقطة، معيدا الفارق مع العين الى خمس نقاط بعدما قلصه الاخير الى نقطتين بفوزه على حتا 3-صفر في افتتاح المرحلة الخميس.

وكان الفوز الأول لشباب الأهلي بعد خمس مباريات عجاف، حيث تعادل مع الفجيرة وخسر امام الجزيرة في الدوري المحلي، وسقط امام باختاكورالاوزبكستاني والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، وأمام بني ياس أيضا في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي "الدوري اصبح البطولة الوحيدة المتبقية لنا هذا الموسم للمنافسة عليها، لذلك اعتبرنا مباراة بني ياس وكأنها نهائي وسنخوض كل مبارياتنا المتبقية بنفس الروح".

وتابع "افتقدنا الثقة بعد خمس مباريات من دون تحقيق الفوز، لذلك فان نتيجة مباراة بني ياس ستعيد لنا الثقة في المباريات المتبقية".

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وقلص خورفكان الاخير من حظوظ ضيفه الجزيرة في المنافسة بفوزه عليه بهدف البرازيلي ريكاردو مينديز في الدقيقة 36.

وبقي خورفكان اخيرا برصيد 12 نقطة، وتراجع الجزيرة الى المركز الرابع وله 30 نقطة.

كما فاز الاتحاد كلباء على مضيفه الفجيرة ايضا بهدف وحيد سجله التوغولي بينل مالابا في الدقيقة الثالثة.

ورفع كلباء الحادي عشر رصيده الى 16 نقطة ، مقابل 12 للفجيرة الثاني عشر.

أهداف مباراة شباب الأهلي وبني ياس: