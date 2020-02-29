النشرة الرياضية.. ثلاثية الزمالك.. تجميد كهربا.. وشرط رحيل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
شهد يوم الجمعة عددا من الأحداث والمباريات الهامة، والتي جاء أبرزها فوز الزمالك على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال إفريقيا، بجانب تجميد الأهلي للاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، والكشف عن شرط رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد التقارير المنتشرة بشأن اهتمام ريال مدريد بضمه.
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