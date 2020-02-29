طريق الزمالك.. الرجاء يهزم مازيمبي ويقترب من المربع الذهبي لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقترب الرجاء البيضاوي المغربي من التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على مازيمبي الكونجولي (2-0)، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم الرجاء في الدقيقة السادسة عن طريق الكونغولي بين مالانجو، قبل أن يسجل بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية في السابع من مارس المقبل في الكونغو.

ويكفي الفريق المغربي الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين مع تسجيل هدف خارج الأرض، فيما يتوجب على مازيمبي الفوز بثلاثة أهداف على الأقل لضمان التأهل للدور المقبل.

يذكر أن الفائز بين الرجاء ومازيمبي سيلتقي مع المتأهل من الزمالك أو الترجي في نصف نهائي المسابقة القارية، مع العلم أن الفريق الأبيض حقق الفوز على نظيره التونسي ذهابا في مصر بنتيجة (3-1).