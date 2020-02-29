الترجي: حكم مباراتنا أمام الزمالك جاء القاهرة لهزيمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مجدي التراوي مساعد المدير الفني لفريق الترجي التونسي، إن الحكم المغربي الذي أدار مباراتهم أمام الزمالك قدم للقاهرة من لمهمة محددة وهي هزم الترجي.

الترجي هُزم بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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إذاعة IFM التونسية، أوردت مساء اليوم مقطع صوتي عبر موقعها لتصريحات التراوي، أضاف خلالها:"الحكم جاء لمهمة القضاء على حظوظ الترجي في المراهنة على العبور للمربع الذهبي"، مشيرا إلى أن فريقه ورغم المظلمة التحكيمية التي سلطت عليه فإنه قادر على التدارك إيابا بفضل الهدف الذي سجله وخبرته القارية.

وشدد مساعد المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على استفادة الترجي من دعم أنصاره الكبير الذين سيتوافدون بكثافة على ملعب رادس لشد أزر اللاعبين لمواصلة المسيرة القارية.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي نظيره الزمالك في التاسعة مساء يوم الجمعة 6 مارس المقبل في تونس.