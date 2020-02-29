بالفيديو.. النني يصنع في انتفاضة بشكتاش بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
صنع الدولي المصري محمد النني هدفا في فوز فريقه بشكتاش على مضيفه ألانياسبور بنتيجة (2-1) في الأسبوع الـ24 من الدوري التركي مساء اليوم الجمعة.
ألانياسبور افتتح التسجيل في الشوط الأول، لكن التركي يلماز أحرز التعادل من صناعة محمد النني قبل أن يضاعف النتيجة من ضربة جزاء ويحقق الفوز لفريقه.
يلماز البالغ من العمر 34 عاما رفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 10 أهداف.
واستعاد بشكتاش ذاكرة الانتصارات بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين (تعادل وهزيمة)، ليرتقي الفريق إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.
يُذكر أن النني سينضم إلى معسكر المنتخب في نهاية شهر مارس المقبل استعدادا لمواجهة توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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