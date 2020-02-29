شباب مصر للسلاح أبطال أفريقيا باكتساح

اسدل الستار على منافسات البطولة الافريقية للناشئين والشباب للسلاح تحت 20 عاما والتى اقيمت بمدينة كاب كوست فى غانا للفردى والمنتخبات والتى استمرت على مدار خمسة ايام . وحصلت بعثة شباب مصر للسلاح على اللقب الافريقى باكتساح منقطع النظير والتى ترأسها رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى الذى لا يكل ولا يمل من تحقيق الانجازات للعبة على كافة المستويات . وحصد النجوم الواعدين فى البطولة الافريقية 45 ميدالية متنوعة هى 19 ذهبية و12 فضية و14 برونزية وذلك بفارق 31 ميدالية عن اقرب المنافسين وصاحب الترتيب الثانى المنتخب الجزائرى الذى حصل على 14 ميدالية متنوعة هى 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات فقط . على 14 ميدالية متنوعة هى 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات فقط . اما اصحاب الارض منتخب النجوم السوداء غانا فقد حل ثالثا برصيد 9 ميداليات منها فضيتان وسبع برونزيات ثم المنتخب التونسى رابعا 8 ميداليات منها فضيتان و6 برونزيات ومنتخب جنوب افريقيا الخامس 3 ميداليات هى فضية وبرونزيتان . Advertisements واكد ابطال مصر بذلك تربع الفراعنة على عرش السلاح الافريقى بلا منازع على الاطلاق وانهم يغردون منفردين فى سماء القارة السمراء باحثين مستقبلا عن التتويج فى المحافل العالمية للعبة . التتويج فى المحافل العالمية للعبة . وشهد اليوم الاخير تفوقا كبيرا فى منافسات الفرق بعد حصد اربع ذهبيات من اجمالى خمس فى مسابقات سلاح الشيش شباب وانسات وانسات ومثلهما محمد حمزة ويوسف سناء ومحمد الشرقاوى ويوسف فودة ونهى هانى وجنى مصلح وسلمى هانى وملك ماهر تحت اشراف المدير الفنى ماهر حمزة والمدرب احمد على . كما حقق منتخبنا الذهب ايضا فى منافسات المبارزة شباب ومثل الفريق محمد ادم وابراهيم رمضان ومحمد السيد والمدرب اسلام جمال وفى منافسات السيف شباب ومثله كل من مدحت معتز ومازن العربى وادهم معتز واياد معروف ويدربه جمال عبد اللطيف بينما حصل فريق الانسات على الفضية لسلاح السيف ومثله كل من سارة شومان ولبنى وليد وجنى شريف وجنى مدحت .

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