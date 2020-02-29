الرجاء المغربي يهزم مازيمبي الكونغولي بثنائية ويقترب من نصف نهائي افريقيا

اقترب فريق الرجاء المغربي من الحصول على تأشيرة التأهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد تغلبه على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين بستاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا في ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. بمدينة كازابلانكا في ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. ويلحق الرجاء اول هزيمة بمازيمبي هذا الموسم بدوري ابطال افريقيا. بدوري ابطال افريقيا. احرز مدافع مازيمبي بن مالانجو برأسه في مرماه من عرضية سفيان رحيمي وبدر بانون في الدقيقتين 6 و78. وسوف تقام مباراة العودة بمدينة مبومباتشي معقل مازيمبي يوم 6 مارس المقبل .

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