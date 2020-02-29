دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمصر تواصل فعالياتها لليوم الثالث

تواصل دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمصر فعالياتها لليوم الثالث علي التوالي والتي تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري بمشاركة 24 دارسة و174 لاعبة من سن 6 سنوات حتي 12 سنة .

وانطلق برنامج اليوم الثالث فى التاسعة صباحا وتم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت إشراف المدربات الدارسات وتم تنفيذ وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم أساسيات كرة القدم فى حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة

إدارة الاتحاد والمشرفة علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية و مصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية والمحاضرين السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد ميكيل هوجن من الاتحاد النرويجي

كما خضعت الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرون بالحديث عن كل

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ما تم تطبيقه بشكل عملى.

كما شارك في الدورة ستة مدرسات للتربية الرياضية من وزارة التربية والتعليم بدعوة من الدكتورة سحر عبد الحق لتجهيز كوادر من التربية والتعليم خاصة بعدما توصلت عبد الحق لتوقيع اتفاقية من أجل إضافة مادة كرة القدم النسائية في مناهج التربية والتعليم .

ووجه الدارسات الشكر لعبد الحق علي هذه الدعوة ودعمها لهن وان إضافة مادة كرة القدم لمناهج الوزارة إضافة قوية للعبة في مصر .

وتختتم الدورة يوم السبت المقبل حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات.