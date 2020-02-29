رياضة | هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ نادي هيدرسفيلد الإنجليزي نظيره الأهلي بطلب جديد عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل ساعات من مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مسئولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي تواصلوا مع النادي الأهلي، لمعرفه أخر تطورات إصابة رمضان صبحي، لاعب القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد تاون.

وطلب مسئولو هيدرسفيلد، تقريراً عن حالة رمضان صبحي، بعد تأخر عودته للملاعب بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

ويؤدي رمضان صبحي، تدريبات لتأهيلية على الرمل، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي.