رياضة | الخطيب وأبوزيد يقدمان العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب وأبوزيد يقدمان العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل منذ قليل، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، لقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.
وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.