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طريق الزمالك.. الرجاء المغربي يفوز على مازيمبي بهدفين نظيفين

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا على نظيره مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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تقدم الرجاء في الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه الكونغولي بين مالانجو الذي رفض الاحتفال بالهدف احتراما لجماهير مازيمبي ناديه السابق.

وفي الشوط الثاني عزز قائد الفريق بدر بانون التقدم لفريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء 2-0 في انتظار مباراة الإياب على ملعب لوبومباشي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن المتأهل من مواجهة الرجاء ومازيمبي سيواجه المتأهل من الزمالك والترجي في نصف نهائي البطولة.

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