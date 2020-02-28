شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس سفر «رمضان» إلى ألمانيا .. و«عبدالحفيظ» يفاوض الكبار بعد إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، سفر رمضان صبحى، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول، إلى ألمانيا لمعرفة الأسباب الحقيقية حول طول مدة إصابته، التى وصلت إلى أكثر من شهرين، والاطمئنان على حالته البدنية حتى تتحدد بشكل نهائى الفترة الزمنية لعودته إلى الملاعب.

وكان «صبحى» قد غاب عن المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية سواء المحلية أو الإفريقية بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، وتحدد أكثر من مرة موعد لعودة اللاعب، لكن لم تحدث.

وفجّر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه لا يعرف موعد عودة اللاعب إلى الملاعب، لافتًا إلى غيابه عن مباراتى صن داونز الجنوب إفريقى.

Advertisements

وعلمت «المصرى اليوم» أن «الخطيب» أبدى اهتمامه بإصابة اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية، واقترح مسؤولو القلعة الحمراء إمكانية سفر اللاعب إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابته.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن «صبحى» خضع لبرنامج تأهيلى مع الطبيب الألمانى لنادى الجونة، بالتنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة خالد محمود، خصوصًا أن نادر شوقى، وكيل اللاعب، يرغب فى الانتهاء من المشكلة قبل نهاية الموسم حتى يحسم «صبحى» مصيره سواء بالاستمرار مع القلعة الحمراء أو العودة مرة أخرى لمواصلة مسيرته الاحترافية.

من جهة أخرى، يستعد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، لمفاتحة أحمد فتحى ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامى، عقب أداء مباراة العودة أمام صن داونز، من أجل تمديد عقودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان «إكرامى» قد أعلن، فى وقت سابق، أنه لن يستمر مع الفريق بنهاية الموسم الجارى لرغبته فى المشاركة أساسيًا فى المباريات.