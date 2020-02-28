شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدرس إقالة «سارى» بعد الهزيمة أمام ليون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل عن مصير المخضرم ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، عقب الهزيمة التى تلقاها أمام أولمبيك ليون الفرنسى بهدف دون رد فى منافسات ذهاب دور ثمن نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة إن إدارة يوفنتوس تشعر بالغضب من سارى وطريقة إدارته للمباريات، إلى جانب غضب عدد كبير من لاعبى السيدة العجوز بعد التصريحات النارية التى أطلقها ضدهم عقب الهزيمة أمام الفريق الفرنسى.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى يوفنتوس يحاولون حل الأزمة قبل أن تتفاقم ويخرج اليوفى من الموسم الحالى خالى الوفاض.
كان سارى قد وجه انتقادات قوية إلى لاعبى فريقه بعد الخسارة أمام ليون، متهمًا إياهم بأنهم غير قادرين على تطبيق أفكاره داخل الملعب، ما يجعلهم عرضة للخسارة.
وأوضحت الصحيفة أن مستقبل سارى سيتحدد بشكل كبير خلال مواجهة اليوفى أمام إنتر ميلان الأحد المقبل فى الدورى الإيطالى، حيث تحقيق أى نتيجة غير الفوز قد يقود المدير الفنى إلى شبح الإقالة، خاصة فى حال فوز لاتسيو بمواجهته المقبلة، حيث سيقتنص فريق العاصمة الإيطالية الصدارة من يوفنتوس.
يذكر أن ماوريسيو سارى كان قد تولى تدريب يوفنتوس بداية الموسم الجارى، عقب رحيل أليجرى فى نهاية الموسم الماضى.
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