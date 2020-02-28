شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول فى نُزهة كروية أمام واتفورد بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره واتفورد فى السابعة والنصف مساء غد السبت، على ملعب «فيكارج رود»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 79 نقطة، وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى برصيد 57 نقطة.

واجه فريق ليفربول منافسه واتفورد فى مسابقة الدورى الإنجليزى بنظامه الجديد 13 مرة، فاز الريدز فى 10، وخسر مرتين، وتعادل فى أخرى.

وأحرز ليفربول 35 هدفاً فى شباك واتفورد، بينما سجل الأخير 10 أهداف فقط فى مرمى الليفر، ويعتبر المصرى محمد صلاح الهداف التاريخى لمباريات الفريقين برصيد 8 أهداف، يليه السنغالى ساديو مانى زميله فى الريدز.

منذ موسم 2015 / 2016 لم يتعرض ليفربول للخسارة أمام واتفورد، حيث واجه خصمه فى المباراة القادمة 8 مرات، فاز فى 7، وتعادل فى لقاءٍ وحيد، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، بينما أحرز 27 هدفاً.

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ويأمل الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، فى تحقيق الفوز على واتفورد من أجل الاقتراب أكثر فأكثر من التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الذى يعد حلم النادى وجماهيره منذ 30 عاماً.

فيما يتطلع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى والريدز، إلى التسجيل فى شباك واتفورد، بعدما سجل هدفًا فى المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد فى اللقاء الذى فاز به ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأصبح «مو» يملك 15 فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم مع فريقه وعلى بُعد هدفين فقط من متصدر جدول ترتيب الهدافين جيمى فاردى بـ17 هدفًا.

واستعاد نادى ليفربول أجواء فوزه على واتفورد فى منافسات الجولة الـ17 بالدورى الإنجليزى، حيث نشر النادى فيديو على حسابه الرسمى بموقع «تويتر»، لثنائية المباراة الرائعة التى سجلها الفرعون المصرى، وقام النادى بتحفيز صلاح بالتعليق قائلا: «ثنائية رائعة من محمد صلاح فى آخر مواجهة أمام واتفورد.. ننتظر المزيد غدًا يا مو».

ويدخل ليفربول بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى، وأمامه كل من ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوميز، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، نابى كيتا، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى.

على الجانب الآخر، يدخل واتفورد اللقاء فى المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة، حيث يسعى لاستغلال عاملى الملعب والجمهور من أجل تحقيق المفاجأة أمام ليفربول.

وكان واتفورد تلقى هزيمة فى الجولة الماضية على ملعب «أولد ترافورد» أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.