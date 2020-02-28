شكرا لقرائتكم خبر عن أحد الحاضرين بعزاء مبارك يستفز مرتضى منصور.. ورئيس الزمالك: «جمهور غبي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وبالرغم من أجواء العزاء، لم تغب أحاديث كرة القدم وبعض المناوشات مع مشجعي الزمالك عن المشهد.

وقالت إحدى المشجعات لرئيس الزمالك أثناء التقاط صورة معه: «مش زعلانين منك.. كان لازم تودي الفريق الماتش»، في إشارة إلى مباراة القمة التي انسحب فيها الزمالك أمام الأهلي.

ورد منصور، قائلًا: «ماتش إيه.. عشان كانوا اتغلبوا النهارده.. كسبنا الترجي 3.. جمهور غبي».

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وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.