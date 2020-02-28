ليفربول لا يفكر أبداً بالتفريط بمحمد صلاح وسعر البيع خرافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

أكد الصحفي الإنكليزي ​جايمس بيرس​ لموقع " ذا اتلتيك" الإنكليزي، أن إدارة نادي ​ليفربول​ لا تفكر أبدًا في الاستغناء عن خدمات المصري ​محمد صلاح​ نهاية الموسم الحالي.



وارتبط صلاح بخطوة الرحيل عن الريدز بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​ريال مدريد​ يرغب في الحصول على خدماته.

Advertisements

وأشار بيرس إلى أن عدد قليل للغاية من الأندية يستطيع تلبية القيمة المالية لصفقة شراء صلاح، حتى لو وافق مسؤولو الأنفيلد على التفريط به.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر بيع صلاح إذا وافق ليفربول على رحيله، إلى 170 مليون جنيه إسترليني وربما أكثر.