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ليفربول لا يفكر أبداً بالتفريط بمحمد صلاح وسعر البيع خرافي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

أكد الصحفي الإنكليزي ​جايمس بيرس​ لموقع " ذا اتلتيك" الإنكليزي، أن إدارة نادي ​ليفربول​ لا تفكر أبدًا في الاستغناء عن خدمات المصري ​محمد صلاح​ نهاية الموسم الحالي.

وارتبط صلاح بخطوة الرحيل عن الريدز بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​​ يرغب في الحصول على خدماته.

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وأشار بيرس إلى أن عدد قليل للغاية من الأندية يستطيع تلبية القيمة المالية لصفقة شراء صلاح، حتى لو وافق مسؤولو الأنفيلد على التفريط به.

 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر بيع صلاح إذا وافق ليفربول على رحيله، إلى 170 مليون جنيه إسترليني وربما أكثر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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