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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول لا يفكر أبداً بالتفريط بمحمد صلاح وسعر البيع خرافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
أكد الصحفي الإنكليزي جايمس بيرس لموقع " ذا اتلتيك" الإنكليزي، أن إدارة نادي ليفربول لا تفكر أبدًا في الاستغناء عن خدمات المصري محمد صلاح نهاية الموسم الحالي.
وارتبط صلاح بخطوة الرحيل عن الريدز بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته.
وأشار بيرس إلى أن عدد قليل للغاية من الأندية يستطيع تلبية القيمة المالية لصفقة شراء صلاح، حتى لو وافق مسؤولو الأنفيلد على التفريط به.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر بيع صلاح إذا وافق ليفربول على رحيله، إلى 170 مليون جنيه إسترليني وربما أكثر.
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