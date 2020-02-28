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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المباركي: لعبنا ضد الحكم وليس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
كشف لاعب نادي الترجي التونسي إيهاب المباركي عن أسفه الشديد للخسارة بنتيجة 3 – 1 من الزمالك المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخلال تصريحات له، قال المباركي: "لعبنا ضد الحكم وليس الزمالك، لقد غير الحكم كل مجريات اللقاء وأثر على النتيجة النهائية للمواجهة".
واضاف: "تهيأت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وللأسف لم نستغلها، كل حظوظنا تبقى قائمة في الإياب، على ملعبنا، وبحول الله لن يفلت منا الترشح ليكون أحلى هدية لجماهيرنا التي ننتظر منها أن تحضر بأعداد كبيرة".
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