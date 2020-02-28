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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنطونيو كونتي لن يتخلى عن فكرة ضم فيدال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
يصر مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي على التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال.
وسبق ان لعب فيدال تحت قيادة كونتي في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل سنوات، ويرغب المدرب بتدعيم خط وسط فريقه.
وحاول الإنتر ضم فيدال من بايرن ميونيخ الالماني، لكن التشيلي فضّل الإنتقال لبرشلونة ووقع عقدًا حتى حزيران 2021.
وخاض فيدال 29 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم مع البلاوغرانا، بواقع 1329 دقيقة وسجل ستة أهداف وصنع ثلاث، لكنه لا يتواجد في التشكيلة الأساسية بصفة دائمة، وهو ما يرجح إمكانية رحيله.
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