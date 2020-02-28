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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرائد يسقط بثلاثية أمام الفيحاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
:أحمد شعبان
تغلب فريق الفيحاء علي ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد علي أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة ال 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومع بداية الشوط الأول من أحداث المباراة ظهرت الأفضلية الكاملة للضيوف علي أصحاب الأرض واستطاع فريق الرائد إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه رائد الغامدي في الدقيقة 5 من زمن المباراة وأضاع السوري جماد الحسين فرصة تعزيز النتيجة لفريقه ولكن إستطاع بعد ذلك فري الفيحاء بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه نواف الصبحي بضربة رأسية في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
ومع ركلة بداية الشوط الثاني بدأت الإثارة والحماسة تظهر علي الفريقين في المباراة وبدأ مسلسل إضاعة الفرص بين الفريقين حتي إستطاع فريق الفيحاء بإحراز هدف التقدم بضربة رأسية من جيجي في الدقيقة 73 وفي الدقيقة 79 إحرز صامويل أوسو هدف الإطمئنان لفريقه وإكتملت المباراة بنفس النتيجة حتي أطلق الحكم صافرة النهاية.
وبهذا الفوز يرفع فريق الفيحاء رصيده من النقاط إلي 27 نقطة ويتجمد رصيد فريق الرائد عند النقطة 31.
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