شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطلب تقريرا عن الحالة المرورية فى يوم مباراة القمة 119 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات الأمنية خطابا رسميا بالحالة المرورية والأمنية في القاهرة يوم 24 فبراير الحالي التي اطلع عليها الرأي العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، وذلك لتحديد المتسبب في تخلف فريق نادي الزمالك عن مباراته أمام الأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددا لإقامتها في ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية في ذلك اليوم.

كما سيرفع الاتحاد المصري معه تقريره الذي يؤكد خلاله على ثقته في الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.

Advertisements

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا يرغب في الإفصاح عما قاله للاعبي فريق بين شوطى مباراة الزمالك و الترجي، من منطلق أنه مازالت هناك مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا."

فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ، ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

وعن تأجيل القمة قال كارتيرون: "عدم خوض اللقاء لم يكن إيجابيا ولم يفيدنا لأننا لم نكن في حالة تركيز، وبخلاف ذلك نحن نفوز في 5 مباريات متتالية وهو ما يهم، وعلينا أن نحافظ على تواضعنا لأن الموسم لازال طويلا.