شكرا لقرائتكم خالد الغندور يحذر الزمالك بعد ثلاثية الترجى:لكم في الأهلى عظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الإعلامى خالد الغندور لاعبى الزمالك بعد الفوز على على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" أطالب لاعبى الزمالك أن يتخذوا من الأهلى عظة بما حدث لهم في الموسم الماضى بعد انا فازوا في القاهرة بثلاثة اهداف مقابل هدف وخسروا بثلاثية نظيفة في العودة".

تابع الغندور:" يجب على لاعبى الزمالك التركيز خاصة أن الصعود لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا لم يحسم بعد".