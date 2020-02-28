شكرا لقرائتكم الإنجليزية جوانا ميور تتوج بذهبية بطولة كأس العالم لسيدات الخماسي الحديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت الإنجليزية جوانا ميور بذهبية بطولة كأس العالم لسيدات الخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

وحصدت الإنجليزية على المركز الأول بمجموع نقاط 1361 بعد انتهاء منافسات السباحة ، السلاح ، الفروسية ،الليزر رن ، وحصلت على الميدالية الفضية الروسية يوليان باتشوفا بمجموع نقاط 1361 وبفارق جزئين من الثانية في منافسات الليزر رن عن صاحبة المركز الأول .

وجاءت الروسية جولنازجوبايودالينا على برونزية المنافسات بمجموع نقاط 1349 .

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احتلت المصرية سلمي أيمن المركز العشرين في نهائيات البطولة ، عقب حصدها 1283 ، ومن المقرر أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً ، ويمثل مصر الثلاثي مهند شعبان ، وأسلام حامد ، وأحمد الجندي الذين تأهلوا من منافسات نصف النهائي ضمن أول 36 لاعب .

وشهد مراسم التتويج الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏