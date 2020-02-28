الإنجليزية جوانا ميور تتوج بذهبية بطولة كأس العالم لسيدات الخماسي الحديث

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جدة - عمرو شويل توجت الإنجليزية جوانا ميور بذهبية بطولة كأس العالم لسيدات الخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس.
وحصدت الإنجليزية على المركز الأول بمجموع نقاط 1361 بعد انتهاء منافسات السباحة ، السلاح ، الفروسية ،الليزر رن ، وحصلت على الميدالية الفضية الروسية يوليان باتشوفا بمجموع نقاط 1361 وبفارق جزئين من الثانية في منافسات الليزر رن عن صاحبة المركز الأول .
وجاءت الروسية جولنازجوبايودالينا على برونزية المنافسات بمجموع نقاط 1349 .
احتلت المصرية سلمي أيمن المركز العشرين في نهائيات البطولة ، عقب حصدها 1283 ، ومن المقرر أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً ، ويمثل مصر الثلاثي مهند شعبان ، وأسلام حامد ، وأحمد الجندي الذين تأهلوا من منافسات نصف النهائي ضمن أول 36 لاعب .
وشهد مراسم التتويج الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وشاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .
الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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