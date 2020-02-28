شكرا لقرائتكم رئيس الترجي يهاجم لاعبيه بعد السقوط الثلاثي أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم حمدى المدب، رئيس نادى الترجى التونسي، لاعبى فريقه والجهاز الفني، بعد الهزيمة الجديدة التي تلقاها على يد الزمالك، بنتيجة 3 – 1، في ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المثيرة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "القاهرة".

قال موقع "الصريح" التونسي، إن المدب وجه اللوم لجهازه الفني وعدد من لاعبى الترجى، بعد نهاية المباراة، بسبب انشغالهم بقرارات الحكم المغربى رضوان جيد، والاحتجاج عليه، الأمر الذى تسبب فيه تلقى الفريق بطاقة حمراء وعديد البطاقات الصفراء.

أضاف الموقع التونسي، أن رئيس نادى باب سويقة وجه إنذار شديد اللهجة لجميع أفراد الفريق، بقرارات حاسمة، بعد مباراة الإياب، حال عدم تدراك النتيجة في لقاء الإياب".

سجل ثلاثية الزمالك في مرمى الترجى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، في الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، في الدقيقة 27.

نجح الفارس الأبيض، في تكرار الفوز على العملاق التونسي، بنفس النتيجة، قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، الذى أقيم في الدوحة بقطر.

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جدير بالذكر أن، مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسي.

اقترب فريق الزمالك خطوات إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الترجي بادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.