شكرا لقرائتكم الصحف التونسية تحث الترجي للاحتجاج على الطرد أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت حالة الطرد التى شهدتها مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا جدلا واسعا بعد تضارب الأنباء حول اللاعب الذى يستحق البطاقة الحمراء خلال المباراة.

قال موقع "الصريح التونسى" أن الحكم رضوان جيد أخطأ في اسم لاعب الترجي الذي اشهر في وجهه الورقة الحمراء لمحمد علي بن رمضان ظنا منه انه اليعقوبي الذي جذبه من قميصه من الخلف وحسب مصادر الصريح فان الترجيسيوجه مراسلة للكاف لالغاء القرار.

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كما قالت صحيفة "الصباح التونسية" عن نفس الأمر متسائلة هل يرسل مجلس إدارة الترجى التونسى خطاب احتجاج للاتحاد الأفريقى.

اقترب فريق الزمالك خطوات إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الترجي بادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.