شكرا لقرائتكم خالد الغندور:بن شرقى اد كهربا 18 ألف مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن المغربى أشرف بن شرقى يضاهى في قوته محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى 18 ألف مرة. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" بن شرقى اد كهربا 18 ألف مرة". وعبر الغندور عن سعادته بفوز الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب ربه نهائي دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريقي اللأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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