شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: مباراة القمة بلا أهمية ولا تنسوا هزيمة صن داونز للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على الترجى التونسى بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

ووجه أحمد مرتضى فى تصريحات لقناة الزمالك رسالة إلى جماهير الفريق الأبيض قائلا:"آن لكم أن تفرحوا بعد الفترات الصعبة جداً التي تحملتوها وهناك جيل كامل لم يشاهد الزمالك يفوز، لكن أعداد الجماهير البيضاء كانت في ازدياد، ولذلك يستحق هذا الجمهور أن يفرح الآن".

أضاف أحمد مرتضى قائلاً :"مجلس الإدارة كان على حق بعدم لعب مباراة الأهلي في الدوري لأنها مباراة بلا أهمية، وتأتي قبل مواجهتين صعبتين للفريقين في دوري أبطال إفريقيا".

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وأنهى أحمد مرتضى :"لا يجب أن ننسى أن صنداونز هزم الأهلي من قبل في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى قوة الترجي في الفوز بأخر بطولتين لدوري الأبطال، ولذلك كان يجب ألا تقام المباراة".

وعن السفر إلى تونس قال أحمد مرتضى :"سنتجه إلى تونس يوم 3 مارس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق الترجي في رادس".