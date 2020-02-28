شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: زيزو وبن شرقى كلفونا 500 ألف دولار ونادى تانى جاب لاعب واحد بـ200 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأبيض تعاقد مع أحمد سيد "زيزو" بـ 100 ألف دولار وأشرف بن شرقى بـ 400 ألف دولار في الوقت الذى تعاقد فيه نادى أخر مع لاعب واحد بـ 200 مليون.

أضاف أحمد مرتضى تصريحات لقناة الزمالك:" تعاقدنا مع بنشرقي بمقابل 400 ألف دولار وزيزو ب100 ألف دولار ونادي آخر تعاقد مع لاعب ب200 مليون زيزو أفضل منه".

وجه أحمد مرتضى رسالة إلى جماهير الفريق الأبيض قائلا:"آن لكم أن تفرحوا بعد الفترات الصعبة جداً التي تحملتوها وهناك جيل كامل لم يشاهد الزمالك يفوز، لكن أعداد الجماهير البيضاء كانت في ازدياد، ولذلك يستحق هذا الجمهور أن يفرح الآن".

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وعن السفر إلى تونس قال أحمد مرتضى :"سنتجه إلى تونس يوم 3 مارس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق الترجي في رادس".