شكرا لقرائتكم كارتيرون: عدم خوض القمة لم يخدمنا وعلينا أن نكون متواضعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة طوال التسعين دقيقة وقطعنا نصف المشوار فقط، وعلينا ان نقدم مباراة تاريخية في رادس للتأهل." واضاف: "لن افصح عما قلته للاعبين لين الشوطين لاننا سنخوض مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا." وردا على سؤال الخليج 365 حول تأجيل القمة قال: "عدم خوض اللقاء لم يكن ايجابيا ولم يفيدنا لاننا لم نكن في حالة تركيز، وبخلاف ذلك نحن نفوز في ٥ مباريات متتالية وهو ما يهم، وعلينا ان نحافظ على تواضعنا لان الموسم لازال طويلا".

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.

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ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في تشجيل هدفين جاء الأول عن طريق أشرف بن شرقي وسط احتجاجات من لاعبي الترجي كلفهم طرد أحد اللاعبين قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسب الحكم رضوان جيد ضربة جزاء للزمالك سجل منها محمود علاء الهدف الثالث.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما لعب الترجي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: معز بن شريفية، وخط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي، وفي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

وخاض الزمالك فى البطولة الحالية مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذي واجه فيه جينيراسيون السنغالي ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجي اليوم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ونجح الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.