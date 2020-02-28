شكرا لقرائتكم ثنائية سيلفا تقود فرانكفورت لملاقاة بازل في ثمن نهائي "الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز أندريه سيلفا ثنائية ليقود فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مستضيفه سالزبورغ النمساوي يوم الجمعة ليفوز 6-3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب فرانكفورت، الذي فاز 4-1 على أرضه في مباراة الذهاب، موعدا مع بازل السويسري في الدور المقبل.

وتقدم سالزبورغ على ملعب رد بول ارينا عبر القائد أندرياس أولمر في الدقيقة العاشرة لكن سيلفا أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية بضربة رأس.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم مرة اخرى عبر ضربة رأس من المدافع الكاميروني جيروم أونجيني في الدقيقة 71 لكن المهاجم البرتغالي سيلفا أدرك التعادل مرة اخرى بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق. وتأجلت المباراة من يوم الخميس لليوم بعد تحذير من عاصفة شديدة في المنطقة.