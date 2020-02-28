شكرا لقرائتكم لامبارد: سنرد اعتبار خسارة بايرن أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لاعبيه على نسيان الهزيمة المذلة من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بمنتصف الأسبوع والعودة للتركيز في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر تشيلسي في ستامفورد بريدج 3-صفر من بطل ألمانيا في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال وهي أثقل هزيمة أوروبية للنادي اللندني بملعبه على الإطلاق.

Advertisements

وأبلغ لامبارد الصحفيين قبل زيارة بورنموث في الدوري يوم السبت "سنرى الرد غدا. تدرب اللاعبون بشكل جيد، مباراة بايرن كانت قاسية وفتحت أعيننا على بعض الأمور بعد آخر مباراة لنا بالدوري (خلال الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير) وكانت جيدة جدا. كان درسا للاعبين. بايرن كان أفضل وواجهنا اختبارا حقيقيا. أعتقد أننا يمكننا اللعب بشكل أفضل. نحن في المركز الرابع بالدوري حاليا وسنقاتل حتى النهاية".

ويتقدم تشيلسي، الذي فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري، بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد ويدرك أن التعثر قد يكلفه مكانه بالمربع الذهبي.

وسيفقد تشيلسي جهود المهاجم تامي أبراهام والجناح كريستيان بوليسيك ولاعب الوسط نجولو كانتي للإصابة بينما قد يشارك لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك لأول مرة منذ إصابته في وتر العرقوب في مايو الماضي.