شكرا لقرائتكم يوفنتوس يصطدم بإنتر في جولة تغيب الجماهير عن نصف مبارياتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ظل ارتباك أجندة المنافسات الرياضية في شمال إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس، سيكون على يوفنتوس الدفاع عن صدارته للدوري الإيطالي من خلال مواجهة خلف الأبواب المغلقة.

ويلتقي يوفنتوس يوم الأحد مع فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثالث وذلك في أهم مباريات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة والتي تنطلق يوم السبت. وفي إطار محاولات السلطات الإيطالية للسيطرة على هذا الفيروس المتفشي حاليا في أماكن عدة بالعالم، تقرر أن تقام المباراة بدون جماهير.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن المباراة وأربع مباريات أخرى ستقام بدون جمهور امتثالا لتعليمات الحكومة الإيطالية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا 600 حالة كما وصل عدد الوفيات نتيجة هذه الإصابات إلى 17 حالة حتى يوم الخميس.

وتردد أن المسؤولين في إقليم بييمونتي وكذلك في رابطة الدوري طالبوا الحكومة بالسماح بحضور الجماهير في مباراة يوفنتوس وانتر على ملعب استاد "أليانز ستاديوم" في تورينو. وتغيب الجماهير أيضا عن مباريات أودينيزي أمام فيورنتينا، المقررة يوم السبت، وميلان أمام جنوى بارما أمام سبال وساسولو أمام بريشيا يوم الأحد.

وكانت إيطاليا سجلت أول إصابات بفيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين منذ ديسمبر الماضي وانتشر في دول عدة ، قبل أيام فقط في المناطق الشمالية وتقرر تأجيل عدد كبير من المباريات من بينها أربع مباريات في الدوري الإيطالي كانت مقررة يوم الأحد الماضي. وأعلنت الرابطة عن إقامة مباراتي فيرونا أمام كالياري وتورينو أمام بارما في 11 مارس لكنها لم تحدد بعد موعدا جديدا لمباراتي أتالانتا أمام ساسولو وانتر ميلان أمام سامبدوريا.

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وكانت مباراة انتر ميلان أمام لودغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي أقيمت يوم الخميس بدون جمهور وذلك في إقليم لومبارديا الذي شهد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكشفت السلطات بإقليم لومباردي عن قيود على التجمعات بالإقليم وعاصمته ميلان ومنطقة فينيتو المجاورة علما بأن عدد الإصابات يبدو أقل في مناطق أخرى بشمال إيطاليا ويتضاءل في باقي مناطق هذا البلد.

وقال أنطونيو كونتي المدير الفني لانتر قبل مباراة الفريق يوم الخميس أمام لودوغوريتس: اللعب بدون جماهير ليس جيدا... في النهاية ، كرة القدم تحتاج للجماهير. الأجواء هي أفضل شيء بجانب المباراة. ولكننا نتحمل الإجراءات والقواعد المتخذة لأسباب صحية. وأتمنى أن يعود كل شيء لطبيعته قريبا".

وبعيدا عن مشاكل "كورونا" ، يخوض يوفنتوس مباراة الأحد بعدما مني بالهزيمة صفر - 1 أمام ليون الفرنسي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وقدم الفريق أداء باهتا خلال المباراة أمام ليون لتكون هذه المباراة امتدادا لحالة الترنح التي عانى منها في الأسابيع القليلة الماضية حيث كانت هذه هي الهزيمة الثالثة له في غضون شهر واحد.

وأشارت هذه الهزائم الشكوك حول قدرة ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق على قيادته لتقديم أفضل ما لديه علما بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو يظل هو اللاعب الوحيد الذي يبدو متماسكا وثابتا على مستواه من بين جميع لاعبي الفريق. ويتصدر يوفنتوس حتى الآن جدول الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو فيما يحتل انتر المركز الثالث برصيد 54 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

ويستضيف لاتسيو فريق بولونيا يوم السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي تشهد أيضا مباريات نابولي مع تورينو وأودينيزي مع فيورنتينا يوم السبت وميلان مع جنوى وبارما مع سبال وليتشي مع أتالانتا وساسولو مع بريشيا وكالياري مع روما يوم الأحد وسامبدوريا مع فيرونا في ختام مباريات المرحلة يوم الاثنين المقبل.