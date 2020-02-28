اشتباكات بين لاعبي الترجي والحكم بعد نهاية المباراة.. والأمن يتدخل.. ومدرب الفريق التونسي يتوعد جماهير الزمالك بـ’’الذبح‘‘ في تونس

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة الزمالك والترجي، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، أحداثا مؤسفة، بعد نهايتها، حيث اشتبك معين الشعباني، المدير الفني للفريق التونسي، ولاعبيه مع الحكم المغربي رضوان جيد، اعتراضا على بعض قراراته التحكيمية.

واعترض الشعباني ولاعبوه على الحكم بسبب الهدف الثاني للزمالك، والذي سجله أشرف بن شرقي، وأعقبه إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق التونسي، محمد بن رومنتان، بعد اعتراضه شكل غير لائق، كما اعترض الضيوف على ركلة الجزاء التي احتسبت للأبيض وسجل منها محمود علاء الهدف الثالث.

وتدخلت على الفور قوات الأمن المتواجدة في الملعب، في اللحظات الأخيرة لحماية طاقم التحكيم.

شاهد خناقة الترجي مع الحكم

وفي سياق متصل، أفاد موقع "بطولات"، أن معين الشعباني مدرب الترجي، توعد جماهير الزمالك، حيث اتجه لهم وأشار بوضع يده على رقبته أي "الذبح" عقب انتهاء المباراة.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وشهدت المباراة تفوق الترجي منذ بداية اللقاء، وكاد الفريق التونسي أن يباغت الأبيض في الثواني الأولى، لولا يقظة أبو جبل.

وسجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم للترجي في مرمى الزمالك في الدقيقة 27 من توغل ناجح على حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 31، خطف أوناجم هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني، سيطر الأبيض على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثاني له عن طريق المتألق أشرف بن شرقي، من متابعة لكرة داخل المنطقة، في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 73 تعرض محمد بن رومنتان لاعب الترجي للطرد، بعد اعتراضه على الحكم، بشكل غير لائق.

وفي الدقيقة 94 سجل محمود علاء الهدف الثالث للزمالك من ضربة جزاء.

جدير بالذكر أن مباراة العودة تقام في تونس يوم 6 مارس المقبل.

شاهد أهداف المباراة