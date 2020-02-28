بطولات معرضة للإلغاء بسبب انتشار فيروس الكورونا

قام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن برئاسة الأمين العام المساعد في الحزب الدكتور محمد الجارحي بإعداد دراسة حول معرفة تأثير مرض الكورونا على الرياضة العالمية وأكدت هذه الدراسة أن هذا المرض مناشر في الشرق الأوسط ووصل حتى أراضي الصين.

ونتيجة لانتشار هذا المرض تم العمل على تأجيل الكثير من المباريات في إيطاليا، فقامت الحكومة الإيطالية بالإعلان عن تأجيل الكثير من مباريات الدوري من الدرجة الأولى في كلاً من منطقة لومبارديا وفينيتو الشماليتين وذلك من أجل الخوف من انتشار مرض الكورونا وأصحبت الحكومة البريطانية تأخذ حظرها من انتشار هذا المر ض فقامت بإغلاق المدارس وإغلاق التجمعات العامة وأثر أيضاً مرض الكورونا على الرياضة في الصين فتم تأجيل السوبر الصيني بين كلاً من شانجهاي شينوا وجوانزو إيفرجراند.