أخبار رياضية خلال الأسبوع يجب أن لا تفوتك

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بالأخبار الرياضية ومتابعتها أول بأول ومن بين وأهم هذه الأخبار للنادي الأهلي حيث قد نشر عنه بأنه يشعر بالارتياح وذلك بعد فوزه على نادي الزمالك بعد انسحاب نادي الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز وكان موعد هذه المباراة يوم الاثنين السابق.

كما يستعد نادي المصري في العين السخنة من أجل الاستعداد لنهضة بركان الكونفدرالية وهذه المباراة هي الدور الثمانية من النسخة رقم 17 في البطولة الكونفدرالية.

غياب بيكتي سيلفا عن نادي الإسماعيلي وذلك بسبب إصابة والده بالمرض، قيام عمرو الجنايني بعقد جلسة مع اللاعب محمد صلاح في شهر مارس من أجل الاستعداد للتوجو، وصول بعثة بيراميدز إلى لوسكا من أجل مواجهة زاناكو.