محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
كشف مصدر بالنادي الأهلي عن صدور قرار بتجميد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" ليصبح خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة.
وقام رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي باستبعاد اللاعب من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي، كما تم إبعاد اللاعب عن مران الجمعة استعداداً للقاء.
وأشار مصدر لـ"يلا كورة" إلى أن قرار إدارة الأهلي بتجميد كهربا كان قد تم اتخاذه في اليوم التالي لمباراة السوبر ضد الزمالك في أبوظبي، قبل أن تتخذ لجنة الانضباط قراراً بإيقاف اللاعب فيما بعد.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراً بإيقاف كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، واتهمته بالتسبب في أحداث ما بعد قمة أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يقرر تجميد كهربا بسبب أحداث السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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